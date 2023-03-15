العالم اليوم - صنداونز يوقف منسقه المصري بسبب "فضيحة تويتر".. السر في تسجيل

انتم الان تتابعون خبر صنداونز يوقف منسقه المصري بسبب "فضيحة تويتر".. السر في تسجيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:22 مساءً - أزمة "إفريقية" جديدة تفجرت، الأربعاء، قبل أسابيع من ختام دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث يتأزم موقف الأهلي المصري، في المجموعة الثانية.

نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، متصدر المجموعة، أصدر بيانا حاد اللهجة، بشأن المنسق العام للفريق، خالد علي.

ماذا حصل؟

قال صنداونز في بيان رسمي: "علم ماميلودي صنداونز ببعض التصريحات التي أدلى بها خالد علي خلال مناقشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالأهلي والهلال والتي قد تتعارض مع أخلاقيات وقواعد النادي".

"ينظر صنداونز إلى هذه التصريحات والسلوك المزعوم في ضوء خطير للغاية ويبدأ تحقيقا فوريا للكشف عن الحقائق".

"صدرت تعليمات لخالد علي بالعودة من السودان والذهاب إلى مكاتب النادي والخضوع للتحقيق".

ويستعد صنداونز لمواجهة الهلال السوداني والمقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قال خالد علي؟

وفقا لمصادر أنباء إفريقية، وحسابات لصحفيين رياضيين أفارقة، فإن خالد علي، شارك في "مساحة" على موقع تويتر، تضم مشجعي الأهلي.

المساحة هي منصة داخل موقع تويتر، يشارك فيها المنضمون للمساحة بالحديث عبر الصوت، حول قضية معينة.

انتشر تسجيل صوتي لمشاركة خالد علي في "مساحة" جماهير الأهلي.

قال في المساحة: "لو طلب مني شخصيا، أن أساعد الأهلي على تحليل طريقة لعب الهلال السوداني، سأقوم بذلك".

أضاف: "لدي كل البيانات (حول الهلال)، وأستطيع بلا أي مشكلة أن أوفرها للأهلي قبل مباراتهم الأخيرة أمام الهلال".

ولم يتسن لموقع دوت الخليج التأكد من أن خالد علي شخصيا قام بتلك التصريحات، ولكن عدد من الحسابات التي نشرت التسجيل، أكدت أنه المتحدث.

ويحتاج الأهلي الانتصار في المباراة الأخيرة أمام الهلال السوداني بعد أسابيع.

وتعقدت فرص الأهلي المصري لبلوغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد خسارته "الثقيلة" من ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 2-5.

ترتيب المجموعة

1- ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي (10 نقاط).

2- الهلال السوداني (9 نقاط).

3- الأهلي المصري (4 نقاط).

4- القطن الكاميروني (بلا نقاط).

ورغم صعوبة المهمة، لا تزال فرصة الأهلي بالتأهل قائمة، لكن الفريق يحتاج "مساعدة خارجية"، بالاعتماد على نتائج الفرق الأخرى.

كيف يستطيع الأهلي التأهل؟

الانتصار في اللقاءين المتبقيين أمام القطن الكاميروني على ملعبه، ثم على الهلال السوداني في القاهرة.

في حالة هزيمة الهلال أمام صنداونز في أم درمان ثم أمام الأهلي في القاهرة، يتأهل الفريق المصري مباشرة.

في حالة تعادل الهلال أمام صنداونز في أم درمان، سيتوجب على الأهلي الانتصار على الهلال بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين في الجولة الأخيرة، فنتيجة الانتصار 2-1 أو 3-2 ستعني تأهل الهلال بفارق الأهداف خارج الديار خلال المواجهات المباشرة.

أما في حالة انتصار الهلال في مباراته المقبلة على ملعبه أمام صنداونز، سيعني ذلك خروج الأهلي رسميا.

المباريات المتبقية: