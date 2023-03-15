العالم اليوم - إسرائيل تعلن مقتل منفذ "هجوم مفترق مجيدو"

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن مقتل منفذ "هجوم مفترق مجيدو" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 06:22 مساءً - أعلنت قوات الأمن الإسرائيلية، الأربعاء، مقتل منفذ الهجوم الذي وقع صباح الإثنين قرب مفترق مجيدو شمالي البلاد.

وحدث الهجوم عندما انفجرت عبوة ناسفة قرب المفترق، وأسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة.

وقال بيان مشترك للجيش والشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إن "قوات الأمن قامت على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة".

وتابع البيان أن القوات أوقفت سيارة المنفذ وقتلته، و"عثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام، وأغراض إضافية".

ويظهر التحقيق الأولي أن المنفذ تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق البيان.

كما "تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، قام المنفذ بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالا"، وفق الجيش والشرطة وجهاز الأمن في إسرائيل.

وختم البيان بالقول إنه "يجري تحقيق موسع حول العملية التخريبية، وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله بها".