العالم اليوم - مخزونات الخام ترتفع بأميركا في أسبوع ومخزونات البنزين تتراجع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 15 مارس 2023 07:19 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن المخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بواقع 1.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من مارس إلى 480.1 مليون برميل.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة 1.2 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن معدل استهلاك الخام بالمصافي ارتفع بمقدار 431ألف برميل يوميا بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 2.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 236 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.8 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير في أميركا، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 119.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.2 مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام هبط 1.72 مليون برميل يوميا.