جدة - نرمين السيد - وذكّر بايدن خلال حديثه مع صحفيين فى البيت الأبيض، بأنّ الولايات المتحدة ليست جزءً من المحكمة الجنائية الدولية، لكنه رغم ذلك اعتبر أن قرارها يبعث «إشارة قوية جداً». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى لمسؤوليته المفترضة فى جرائم حرب ارتُكبت فى أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسى فى فبراير 2022.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن: بوتين ارتكب جرائم حرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.