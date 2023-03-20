العالم اليوم - الصين تحدد "مشعل" ساحة أوكرانيا.. وتنفي تهمة الأسلحة

انتم الان تتابعون خبر الصين تحدد "مشعل" ساحة أوكرانيا.. وتنفي تهمة الأسلحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 مساءً - قالت وزارة الخارجية الصينية، الإثنين، إن الولايات المتحدة هي من يورد الأسلحة إلى ساحة القتال في أوكرانيا وليست الصين.

وأدلى وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة بالتصريحات في إفادة صحفية ردا على سؤال بشأن حديث مصادر أميركية عن إطلاق روسيا ذخيرة صينية في أوكرانيا.

التصريحات جاءت قبيل بدء زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا، الإثنين، التي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك أمال كبيرة معقودة على نتائجها.

وقال مسؤول أوكراني كبير رافضا الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" إن "أوكرانيا ستتابع عن كثب هذه الزيارة".

وأضاف "بالنسبة إلينا، من المهم أن تحافظ الصين على سياستها القائمة على الاحترام الثابت لوحدة أراضي دول أخرى".

ميدانيا، قال بيان للجيش الاوكراني إن الجيش الروسي يواصل القيام بأعمال هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفديف ومارين وشختار.

وأكمل: "خلال اليوم الماضي تم صد 69 هجوما للجيش الروسي في الاتجاهات المشار إليها".

وأضاف: "خلال 24 ساعة الماضية أطلقت القوات الروسية 6 صواريخ و 13 ضربة جوية، ونفذت 56 هجوماً من منظومات الصاروخية على وجه الخصوص استهدفت البنية التحتية المدنية لمنطقتى دونيتسك وزابوريجيا مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى وجرحى من المدنيين".