العالم اليوم - كريدي سويس يغرق أسهم بنوك أوروبا رغم الاستحواذ

انتم الان تتابعون خبر كريدي سويس يغرق أسهم بنوك أوروبا رغم الاستحواذ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين وخسرت أسهم كريدي سويس أكثر من 60 بالمئة بعدما وافق (يو.بي.إس) على شراء منافسة المتعثر في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو ما يعني تقدير قيمة كريدي سويس بأقل كثيرا من قيمته السوقية وأثار المخاوف من أزمة مصرفية واسعة النطاق.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0807 بتوقيت غرينتش بعدما سجل أكبر خسارة أسبوعية خلال العام الجاري يوم الجمعة الماضي.

وهوت أسهم كريدي سويس 62.3 بالمئة بعدما قال منافسه (يو.بي.إس) أمس الأحد أنه سيدفع ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار) لشراء البنك الذي تأسس قبل 167 عاما ويتحمل خسارة تصل إلى 5.4 مليار دولار في حزمة إنقاذ تشرف عليها الجهات التنظيمية السويسرية.

وتراجعت أسهم (يو.بي.إس) 8.8 بالمئة.

وسجل بنك "بي ان بي باريبا" تراجعا بنسبة 8 بالمئة ودويتشه بنك بنسبة 5 بالمئة.

شعر المستثمرون بالفزع أيضًا من التقارير التي تفيد بأن سندات كريدي سويس الإضافية من الدرجة الأولى - أو سندات AT1 - بقيمة اسمية تبلغ 17 مليار دولار سيتم تقييمها عند الصفر، مما أثار موجة من غضب حاملي الديون الذين اعتقدوا أنهم سيكونون محميون بشكل أفضل من المساهمين.

وانخفض مؤشر البنوك الأوروبية الأوسع بنسبة 3.2 بالمئة ليسجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وفي لندن، تراجع مؤشر فوتسي البريطاني عند الافتتاح بنحو 0.7 بالمئة، بضغط من قطاع البنوك التي هوت بنحو 3 بالمئة، لتواصل سلسلة الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي إذ كان أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام.

وكان إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد من بين أكبر الخاسرين، حيث تراجعا 3.0 بالمئة و 4.8 بالمئة على التوالي.

وخسرت شركتا الطاقة الكبرى شل وبي.بي 1.7 بالمئة و1.4 بالمئة، على التوالي، وسط تراجع لمؤشر قطاع النفط والغاز بـ 1.7 بالمئة.