العالم اليوم - فيديو.. دولة أوروبية تعيش أجواء الحرب العالمية الثانية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 12:22 مساءً - دمرت السلطات الكرواتية، الأحد، لغمًا ضخمًا مضادًا للسفن من الحرب العالمية الثانية مدفونًا في قاع البحر بالقرب من ميناء رئيسي شمال البحر الأدرياتيكي.
أطلقت السلطات المحلية في ميناء رييكا صفارات الطوارئ في وقت مبكر من الأحد إيذانا ببدء العملية.
كانوا في وقت سابق قد أخلوا أجزاء من المدينة، بينما أوقفوا كل حركة المرور لتأمين المنطقة أثناء إزالة قنبلة زنة 690 كيلوغرام (1500 رطل) من المتفجرات.
وقال المسؤولون إن اللغم، الذي تم اكتشافه لأول مرة في يونيو الماضي، كان في موقع قريب جدًا من المدينة وأنه كان يجب نقله بعيدًا قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من تنفيذ التفجير المنظم.
ماذا حدث؟
- أظهرت مقاطع مصورة نشرتها الشرطة الكرواتية بعد انتهاء العملية، الأحد، وجود اللغم في قاع البحر، والغواصين يربطونه حتى يمكن نقله.
- مقطع مصور آخر أظهر انفجارًا هائلاً على مسافة أبعد، مما أدى إلى ارتفاع مياه البحر في الهواء.
- قال ضابط الشرطة نيناد كراسني إن اللغم خطير للغاية ويحتوي على كميات ضخمة من المتفجرات.
- أضاف أن العملية شارك فيها 24 شخصًا، وأن اللغم أزيل بحرص شديد من الميناء "لأن أي شيء آخر سيكون خطيرًا جدًا على المواطنين والبنية التحتية".
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