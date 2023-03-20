الكرملين: الولايات المتحدة تحرص على استمرار الصراع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيعرب عن موقف روسيا بشأن التسوية فى أوكرانيا.

يشار إلى أن بوتين، كان قد أعرب فى وقت سابق عن ترحيبه باستعداد بكين للعب دور بناء فى العمل على تسوية للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

وقال: "روسيا منفتحة على تسوية سياسية دبلوماسية للأزمة الأوكرانية بالرغم أننا فى أبريل 2022 لم نُنهى محادثات السلام بأى حال من الأحوال".