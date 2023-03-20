العالم اليوم - حادث تسرب نفطي في الكويت.. وإعلان حالة الطوارئ

انتم الان تتابعون خبر حادث تسرب نفطي في الكويت.. وإعلان حالة الطوارئ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مارس 2023 01:23 مساءً - أعلنت شركة "نفط الكويت" حالة الطوارئ، الإثنين، إثر حدوث تسرب نفطي غربي البلاد، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية المتحدث الرسمي باسم الشركة قصي العامر، عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب، وعدم تأثر عمليات الإنتاج.

كما قال العامر، في تصريح نشرته "كونا"، إنه لم ترصد أي غازات سامة بموقع الحادث.

وأشار المتحدث إلى تواجد الفرق المعنية في الشركة بموقع الحادث، للتعامل حسب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.

وكانت مصادر مطلعة أبلغت "دوت الخليج" أن التسرب النفطي الذي أعلنت عنه شركة "نفط الكويت"، حدث في أحد الآبار أثناء عملية الحفر، بسبب ارتفاع الضغط.

وأوضح المصدر أن "الحادث محدود ولن يؤثر على الإنتاج والتصدير".