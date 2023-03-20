جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الدفاع البريطانية، أن القوات الروسية حققت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، مكاسب برية كبيرة حول بلدة دونباس التى تسيطر عليها أوكرانيا فى أفدييفكا، شمال مدينة دونيتسك.





وذكرت الوزارة - فى تحديثها الاستخباراتى اليومى بشأن الوضع فى أوكرانيا عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى اليوم الإثنين ـ أن الفيلق الأول التابع لدونيتسك والأفراد المحليين الذين يعرفون التضاريس جيدًا نفذوا العملية الروسية، مشيرة إلى أن "أفدييفكا" كانت على خط المواجهة فى نزاع دونباس منذ العام 2014، باتت المدينة مدمرة إلى حد كبير. وقالت الاستخبارات البريطانية إن مصنع أفدييفكا، وهو أحد أكبر مصانع فحم الكوك، المترامى الأطراف، يعد من المناطق الرئيسية التى يجرى الدفاع عنها بشكل خاص مع تقدم المعركة، ومن الناحية التكتيكية، فإن الوضع مشابه للوضع فى مدينة باخموت الكبرى الواقعة إلى الشمال، مؤكدة أن القوات الأوكرانية تواصل الدفاع المنظم، إلا أن خطوط إمدادها عن طريق الغرب مهددة بشكل متزايد بسبب عملية التطويق الروسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا: القوات الروسية تحقق مكاسب برية حول دونباس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.