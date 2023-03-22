رئيس بيلاروسيا: الرد مرعب إذا تم تسليم كييف يورانيوم منضب

جدة - نرمين السيد - وكان نائب وزير الدفاع البريطانى، قد أعلن أنه إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية إلى أوكرانيا ستقوم بريطانيا بتوريد الذخيرة بما فى ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التى تحتوى على اليورانيوم المخصب، وسريعا جاء الرد الروسى على لسان وزير الدفاع الروسى، والذى حذر من احتمال وقوع تصادم نووى بين روسيا والغرب بعد الخطط البريطانية، مؤكدا أن موسكو ستضطر للرد على هذا الأساس.

كما حذر وزير الدفاع الروسى من تزويد كييف بقذائف تحتوى على اليورانيوم المنضب، قائلا إن "هذا الأمر يعتبر إبادة جماعية وسيؤدى لكارثة"، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".