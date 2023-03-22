روسيا: سيتم تحديث القوات الجوية بنسبة 85% مع نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "الوضع فى المنطقة العسكرية الشرقية لا يزال صعبا"، مضيفا أنه تم تدمير 20 ألف منشآة أوكرانية وتنفيذ 140 ألف غارة.

كما أكد شويجو، أنه سيتم تحديث القوات الجوية بنسبة 85% مع نهاية العام، قائلا "سننتهى هذا العام من تجهيز النظام الدفاعى الصاروخى"، بحسب القناة الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، وقوع انفجار فى منطقة جانكوى شمال شبه جزيرة القرم، أدى إلى تدمير صواريخ كروز كان يعتزم الأسطول الروسى استخدامها فى البحر الأسود.

وأوضحت وحدة الاستخبارات التابعة للوزارة إن صواريخ كروز "كاليبر كى إن" مصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول فى البحر الأسود، بمدى تشغيلى أكثر من 2500 كيلومتر ضد الأهداف البرية و375 كيلومترا ضد الأهداف البحرية.