ماكرون: بعض المتظاهرين لا يرغبون فى العمل.. ونحاول التواصل مع النقابات

جدة - نرمين السيد - وأوضح ماكرون فى مقابلة تليفزيونية بشأن أزمة قانون التقاعد نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن بعض الأشخاص الذين يتظاهرون يطالبون بعدم العمل نهائيًا، وهو الأمر الذى لا يمت بصلة للموضوع الرئيسى للتظاهرات، المتمثل فى الاعتراض على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.

وأضاف أنه لا يزال يثق فى إليزابيث بون، رئيس الحكومة الفرنسية، وقدرة حكومتها على احتواء الأزمة الحالية، مشيرًا إلى مطالبته بالعمل مع الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، من أجل إعداد مشروعات لقوانين تُلمس آثارها بشكل رئيسى على المواطنين.

وذكر أن الحكومة الفرنسية تعمل على سن قوانين جديدة فى مجالات عدة، أبرزها قانون الهجرة، كما تم تخفيف الضرائب عن ساعات العمل الإضافية، فى محاولة لتخفيف أعباء المواطنين.