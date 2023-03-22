لافروف: نؤيد حل إفريقيا لمشكلاتها السياسية بنفسها دون تدخلات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده تولى اهتماما كبيرا بمنطقة القرن الإفريقى، وتشجع الحلول السياسية للمشكلات التى تواجه بلدان هذه المنطقة.





وأوضح لافروف، خلال مؤتمر صحفى جمعه بنظيره الإريترى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تؤيد أن يحل الأفارقة مشكلاتهم السياسية بأنفسهم دون تدخلات خارجية. وطالب المجتمع الدولى بتقديم المساعدة الأخلاقية والسياسية من أجل إنجاز هذه الحلول السياسية والخطوات التى تتخذها الدول الإفريقية لتسوية النزاعات. وشدد على ضرورة توفير مقاعد للدول النامية فى إفريقيا وآسيا داخل مجلس الأمن، بما يضمن وصول أصواتهم للساحة الدولية.

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