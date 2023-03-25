العالم اليوم - زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش جنوبي تركيا

انتم الان تتابعون خبر زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش جنوبي تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 مارس 2023 01:19 مساءً - ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

ووقع الزلزال في قضاء أكين أوزو بولاية كهرمان مرعش وعلى عمق 7 كيلومترات.

والجمعة، ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات ولاية كهرمان مرعش، وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض في منطقة غوكسون التابعة للولاية.

وهذا رابع زلزال يضرب ولاية كهرمان مرعش منذ، الخميس.

وكان زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير الماضي جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا، تلتهما آلاف الهزات.

وأسفر الزلزالان عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.