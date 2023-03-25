أمريكا: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ولاية مسيسيبى إلى 23 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية أن الإعصار الذى ضرب الولاية ليلا تسبب فى انقطاع التيار الكهربى عن آلاف السكان وانتزاع أسقف المنازل، مضيفة أنه تم إطلاق عمليات بحث وإنقاذ ونشر فرق لتقييم الخسائر بعدد من مدن الولاية.

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