الجزائر: إحباط أكبر محاولة لإغراق البلاد بالأقراص المخدرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، فى بيان، أنه تم ضبط مليون و٦٠٠ ألف قرص مخدر قادمة من بلد مجاور.
وبحسب البيان، كانت معلومات مؤكدة قد وردت إلى الأجهزة الأمنية الجزائرية مفادها محاولة إدخال شحنة ضخمة من المؤثرات العقلية ستوجه إلى الجزائر العاصمة، قادمة من دولة بالجوار؛ يتم إدخالها عبر ولاية تمنراست بجنوبى البلاد (الواقعة على الحدود مع النيجر).
وإثر هذه المعلومات، وضعت الأجهزة الأمنية خطة عملية محكمة، وتبين أن هذه الشحنة يقف ورائها أحد تجار المخدرات وهو هارب بفرنسا وصادر فى حقه 5 مذكرات توقيف دولية.
وتم القبض على باقى أفراد التشكيل الإجرامى بمطار هوارى بومدين بالجزائر العاصمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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