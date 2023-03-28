العالم اليوم - صفقة SVB تدعم أسهم أوروبا لليوم الثاني.. لهذه الأسباب

انتم الان تتابعون خبر صفقة SVB تدعم أسهم أوروبا لليوم الثاني.. لهذه الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:19 صباحاً - صعدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مع انتعاش آمال المستثمرين في احتواء الأزمة المصرفية بعد صفقة للاستحواذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الأميركي المنهار.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي بعد خسائر الأسبوع الماضي في أسهم البنوك التي نجمت عن انهيار بنك كريدي سويس وبنكين أمريكيين متوسطي الحجم.

وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.6 بالمئة بعدما ارتفع 1.4 بالمئة أمس الاثنين.

قال راي أتريل، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في National Australia Bank، إن الاستحواذ من قبل First Citizens "ساعد في وضع نغمة إيجابية" في الأسواق العالمية.

وكتب في مذكرة: "جنبًا إلى جنب مع غياب قصص الرعب الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قادت أسهم البنوك ارتفاعًا عبر معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية".

وقفزت أسهم بنك يو.بي.إس السويسري 2.4 بالمئة بعدما قال رئيسه التنفيذي رالف هامرز في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز إن البنك يرى استحواذه على كريدي سويس الذي تم تحت إشراف السلطات السويسرية فرصة للنمو.

وارتفعت أسهم كريدي سويس 3.1 بالمئة.

من ناحية أخرى، حذر البنك الدولي الاثنين من أن التباطؤ الاقتصادي المتوقع في الصين من المرجح أن يجر النمو العالمي إلى أدنى مستوى له هذا القرن حيث اقترح إجراءات لمنع "عقد ضائع" من النمو.

وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، "لقد اعتدنا على أن تكون الصين هي المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، ويجب أن يتغير ذلك لأن معدل النمو في الصين سينخفض بمرور الوقت".

وبينما استجابت الأسواق بشكل إيجابي للإجراءات التي نفذتها السلطات لدعم القطاع المصرفي، لا تزال هناك مخاوف بشأن تأثير الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

على الرغم من الاضطرابات الأخيرة، استمرت البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية مع تركيزها على مكافحة التضخم.

ومع ذلك، يرى معهد بلاك روك للاستثمار أن هذه الحملات لمكافحة التضخم بدأت في التخفيف.

ونقلت بلومبيرغ عن معهد بلاك روك قوله: "نرى البنوك المركزية الرئيسية تبتعد عن نهج "مهما كلف الأمر"، وتوقف ارتفاعاتها وتدخل في مرحلة أكثر دقة لا تتعلق بمعركة لا هوادة فيها ضد التضخم، ولكنها في الوقت نفسه لا تزال في مرحلة لا يمكنها خفض أسعار الفائدة".