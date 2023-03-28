مبعوث الولايات المتحدة لـ المناخ يتوجه إلى باريس ولندن

جدة - نرمين السيد - يجرى مبعوث الولايات المتحدة الخاص للمناخ، جون كيرى، زيارة إلى كل من المملكة المتحدة وباريس، اليوم الثلاثاء، تستمر لمدة أربعة أيام لمناقشة قضايا مكافحة أزمة المناخ.





وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، بيانًا على موقعها الإلكترونى أفادت فيه بأنه فى الفترة من 28 إلى 29 مارس سيزور كيرى لندن ومن 30 إلى 31 مارس سيكون فى باريس. وفى لندن، سيلتقى كيرى بمسئولين حكوميين لمناقشة فرص تسريع العمل على مكافحة أزمة المناخ بما فى ذلك دفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة. وفى باريس، سيتواصل كيرى بشكل أكبر مع المسئولين الحكوميين وممثلى الأعمال التجارية وكذلك مع مسئولى المنظمات الدولية بشأن الجهود التعاونية لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف فى هذه العملية.

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