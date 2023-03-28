مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بـ أمريكا.. وبايدن يعلق

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إن حادث إطلاق النار فى مدرسة العهد تسبب فى مقتل 3 أطفال و3 بالغين، مشيرة إلى أنه فى بداية الأمر ظنت أن مطلق النار امرأة، قبل أن يتم تحديد هوية الجانى، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الشرطة فى مؤتمر صحفى بعد الظهر، إن مطلق النار الذى قتل ستة أشخاص، كان لديه خرائط تفصيلية للمنشأة.

وحددت الشرطة المتهم ويدعى أودرى إليزابيث هيل البالغ 28 عامًا، والذى سبق وأن كان طالبا فى تلك المدرسة، إذ تسبب فى سقوط ضحايا قبل أن يتم تصفيته من قبل الشرطة.

وحمل المتهم سلاحين أحدهما بندقية والآخر مسدس تم شراؤهما بشكل قانونى فى منطقة ناشفيل، بالإضافة إلى أنه كان يحمل ذخيرة كبيرة.

وأطلق المتهم النار على سيارات الشرطة القادمة من نافذة بالطابق الثانى، بعد وصول 5 ضباط استجابوا لنداء الطوارئ.

من جانبه وصف الرئيس الأمريكى جو بايدن، إطلاق النار على أنه عمل "مريض" وكرر دعوته إلى الكونجرس لحظر الأسلحة الهجومية.