العالم اليوم - توجيه اتهامات جنائية لترامب في قضية "الممثلة الإباحية"

انتم الان تتابعون خبر توجيه اتهامات جنائية لترامب في قضية "الممثلة الإباحية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 مارس 2023 12:22 صباحاً - قالت صحيفة نيويورك تايمز يوم الخميس إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن وجهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات ممثلة إباحية.

وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقا قاده المدعي العام في منهاتن ألفين براغ المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وقال ترامب في السابق إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وجهت له اتهامات جنائية.

ما كواليس قضية ترامب؟