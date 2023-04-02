روسيا: رئاستنا لمجلس الأمن حقيقة يرفضها الاتحاد الأوروبى

كتبت البعثة الروسية لدى الاتحاد الأوروبى عبر حسابها على موقع تواصل الاجتماعى "تويتر" وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "رئاسة روسيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى أبريل هى حقيقة يرفضها الاتحاد الأوروبى"، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن الأمر بشكل علنى فى محاولة لتجاهل روسيا.
وأضافت: "بالمناسبة لا علاقة للاتحاد الأوروبى بمجلس الأمن الدولى، وأن مثل هذا الخطاب غير المسؤول يؤكد فقط أن الاتحاد الأوروبى ليس مستعدًا ليكون لاعبًا عالميًا".
وكان منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، كتب على حسابه عبر "تويتر" أمس السبت، أن "تولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولى مناسب ليوم كذبة أبريل"، متعهدا بأن الاتحاد الأوروبى "سيقف ضد أى تجاوز من قبل الرئاسة الروسية".
تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى أبريل الجارى.
ومن المقرر أن يتوجه وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى نيويورك فى النصف الثانى من الشهر الجارى للمشاركة فى فعاليات مجلس الأمن الدولى.
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