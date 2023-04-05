العالم اليوم - اشتباكات عنيفة بالمسجد الأقصى بين المصلين والأمن الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 02:20 صباحاً - أفاد مراسل دوت الخليج باندلاع مواجهات في منطقة باب الأسباط خلال منع الشرطة الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الدخول للمسجد الأقصى، مشيرا إلى إصابة أكثر من 80 شخصا من بينها إصابات خطرة خلال محاولة الشرطة إخراج المعتكفين من باحات المسجد.

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عدد منهم. ونقل مراسل رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في المسجد للتصدي لدعوات جماعات يهودية لاقتحام المسجد الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

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