العالم اليوم - ترامب: أنا ضحية تدخل في الانتخابات الرئاسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 04:19 صباحاً - قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه كان ضحية تدخل في الانتخابات، منتقدا المدعي العام في نيويورك ألفين براغ لتوجيه اتهامات جنائية له.

وأمام مؤيديه المجتمعين في منتجع مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ترامب بعد ساعات من توجيه الاتهامات له "لم أتخيل أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بجسارة عن أمتنا في مواجهة الساعين لتدميرها".