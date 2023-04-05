العالم اليوم - إطلاق وابل من الصواريخ من غزة تجاه جنوب إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر إطلاق وابل من الصواريخ من غزة تجاه جنوب إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 04:19 صباحاً - أفاد مراسل دوت الخليج بإطلاق مجموعة من الصواريخ المحلية من غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة مشيرا إلى أن القبة الحديدية الإسرائيلية تحاول اعتراض ثماني صواريخ بحسب مصادر اسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد إطلاق 9 صواريخ من غزة اعترضت القبة الحديدية 4 منها وسقطت 4 صواريخ في منطقة مفتوحة لم يتم إطلاق صواريخ اعتراضية نحوها.

ولم تعلن أي جماعة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ حتى اللحظة.

يتزامن ذلك مع خروج مسيرات منددة في شوارع غزة ومظاهرات من الشباب الغاضب على حدود القطاع تشمل إحراق إطارات وتفجير قنابل صوتية بسبب الأوضاع المتصاعدة في المسجد الأقصى.