قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدى على المصلين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أصيب عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق خلال عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للمصلى القبلى فى المسجد الأقصى، جراء إطلاق الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام والصوت صوبهم.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتلت سطح المصى القبلى بعد تحطيم أحد نوافذه، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، صوب المعتكفين، قبل أن تقتحم المصلى من جهة العيادة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت المعتكفين، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام، والصوت، صوبهم فى محاولة لإخراجهم عنوة.
وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مراسلتها من الأراضى المحتلة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت عددًا كبيرًا من المصلين فى ساحة المسجد.
وفى وقت سابق الليلة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى، عملية اقتحام لـ باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين، وسط دعوات المنظمات الاستيطانية لتنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، اليوم الأربعاء، وذبح قرابين عيد الفصح اليهودى.
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