«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - وذكر الموقع نقلا عن مراسلته هناك، أن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت فوق غزة بارتفاعات منخفضة، فيما قصفت إسرائيل قوارب الصيادين بشواطئ القطاع.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا"، استهدفت طائرات الاحتلال بثلاثة صواريخ، موقعاً جنوب غرب المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان قد نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" منذ قليل، عن وكالة "رويترز"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أعلن فى بيان، انطلاق صفارات الإنذار فى محيط المستوطنات حول غزة، قبل فجر اليوم الأربعاء.

وأوردت القناة عن وسائل إعلام فلسطينية نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن خمسة صواريخ على الأقل أُطلقت من غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

جاء ذلك بعد إصابة واعتقال عشرات المصلين المعتكفين بالاختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك، وإطلاقها الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.