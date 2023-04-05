العالم اليوم - قصف إسرائيلي على غزة بعد صواريخ فلسطينية.. وتوتر في الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 07:19 صباحاً - شنت مقاتلات حربية إسرائيلية، صباح الأربعاء، غارات جوية على مواقع في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع المحاصر على جنوبي إسرائيل، وسط توتر في المسجد الأقصى إثر تعرضه للاقتحام من جانب الشرطة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي أثار إدانات عربية.

قصف على غزة

رشقات صاروخية فلسطينية

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بأنه تم رصد إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة، اعترضت القبة الحديدية 4 منها، مع تفعيل الإنذار الأول في منطقة سديروت.

وأضاف أنه تم رصد إطلاق 4 صواريخ إضافية من القطاع، سقطت في منطقة مفتوحة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية نحوها، في أعقاب الإنذار الثاني الذي أطلق في منطقة غلاف غزة.

اقتحام الأقصى

كانت قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى بالقدس، فجر الأربعاء، وهاجمت المصلين فيه، مما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بوقوع "سبع إصابات خلال مواجهات خارج أسوار المسجد الأقصى.

أضاف أنه نقل إصابتين للمستشفى، وقال إن الإصابات ناجمة عن "(الرصاص) المطاطي واعتداء بالضرب".

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اضطرت إلى دخول الحرم المسجد الأقصى بعد أن تحصن "محرضون مقنعون" داخله وبحوزتهم الألعاب النارية والعصي والحجارة، وفق "رويترز".

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن الشرطة الإسرائيلية أوقفت أكثر من 400 مصل خلال اقتحام الأقصى.

إدانات عربية