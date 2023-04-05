وأصدرت السفارة بيانًا قالت فيه "أكدت واشنطن مجددا موقفها المنافق.. يعتزم الأمريكيون إطالة أمد الصراع فى أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، قرار توريد الأسلحة إلى كييف هو خطوة نحو تصعيد الأزمة الأوكرانية وزيادة عدد الضحايا المدنيين".
وحسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، يأتى بيان السفارة تعليقا على تقديم واشنطن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية إلى كييف، والتى تبلغ قيمتها 6ر2 مليار دولار.
وجاء فى البيان "ندعو مرة أخرى القيادة الأمريكية إلى إجراء تقييم رصين لعواقب مثل هذه الأعمال وإدراك مخاطر التوسع غير المنضبط لجغرافيا الصراع، ولن تتخلى روسيا عن الأهداف التى تم تحديدها كجزء من العملية الخاصة".
وذكرت أن جميع المعدات العسكرية الغربية سيتم تدميرها فى ساحة المعركة.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفارة روسيا بأمريكا: واشنطن تؤكد رغبتها فى تمديد الصراع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.