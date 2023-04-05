العالم اليوم - "بروج" تعقد اتفاقية لتعزيز تواجدها في شرق أفريقيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:16 صباحاً - أبرمت شركة بروج بي ال سي، المدرجة في سوق أبوظبي، اتفاقية توزيع مع أحد أكبر موزعي البولي أوليفينات في منطقة شرق أفريقيا وهي شركة "سوموكيم".

وقالت الشركة إن الاتفاقية تستند على علاقة الشراكة الطويلة الأمد التي تجمع بروج بشركة "سوموكيم"، وتهدف إلى زيادة بصمة بروج الجغرافية وتواجدها في منطقة شرق أفريقيا. ويأتي هذا التطور على خلفية النمو الكبير الذي حققته بروج في حصتها السوقية في المنطقة.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، زادت بروج مبيعاتها من حلول البنية التحتية لمنطقة شرق أفريقيا وضاعفت حجم مبيعاتها من حلول التغليف المطور.

كما قامت شركة بروج، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، بتنفيذ حملة قوية في المبيعات والتسويق في المنطقة بتركيز كبير على كينيا وتنزانيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا التي تعتبر أسرع دول المنطقة نمواً من حيث الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لبيانات بنك التنمية الأفريقي، من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي في منطقة شرق أفريقيا إلى 5 بالمئة خلال عام 2023 و5.4 بالمئة في عام 2024.

وكان الطلب في السوق مدفوعاً بالاستثمار السريع والكبير في البنية التحتية وتحسين متطلبات الرعاية الصحية وارتفاع مستويات المعيشة والتحضر.

ويصل عدد السكان في المنطقة الذين لا يحصلون على المياه النظيفة إلى أكثر من 112 مليون نسمة حسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، تأكيداً على أهمية وضرورة إنشاء بنية تحتية قوية ومتينة لدعم مسيرة تطور المنطقة.

قال خلفان محمد المهيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا والتصدير في بروج: " نركز اهتمامنا الآن على الطلب المتزايد على حلولنا في منطقة شرق أفريقيا والتي أصبحت الآن سوقاً استراتيجياً رئيسياً لشركة بروج. وجدنا فجوة في منطقة شرق أفريقيا فيما يتعلق بالطلب على حلول التغليف المطور المتميزة، مما مكننا من اكتشاف فرص جديدة لزيادة حصتنا في السوق على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي عام 2022، قمنا بزيادة مبيعاتنا من حلول التغليف المطور في منطقة شرق أفريقيا لتصل إلى 496 مليون درهم إماراتي (135 مليون دولار)، ومن حلول الطاقة والبنية التحتية لدينا إلى 184 مليون درهم (50 مليون دولار)، مما يدل على مكانتنا كشريك معتمد وموثوق به لأصحاب أكبر العلامات التجارية والموزعين في المنطقة. نحن متفائلون بشأن تحقيق مزيد من النمو في منطقة شرق أفريقيا".

ويقدر عدد سكان المنطقة بنحو نصف مليار نسمة وهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، حيث تستفيد العديد من العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية من هذا النمو والشراكة مع بروج لتطوير منتجات متميزة وقابلة لإعادة التدوير.

أطلقت بروج أكثر من ست منتجات جديدة من حلول التغليف المطور التي ساهمت في تعزيز النمو الذاتي لمبيعاتها. تم تصميم حلول التغليف المستدامة الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار المستهلكين والتطبيقات الصناعية المتميزة. وقد تم تصميمها لتكون آمنة وخفيفة الوزن وعصرية وصديقة للبيئة. كما تخطط شركة البتروكيماويات لإطلاق أصناف جديدة من الحلول خلال عام 2023 لتلبية المتطلبات المتنامية للسوق.

وتساهم حلول بروج للطاقة في "نشر الطاقة في كل مكان" عند استخدامها في تصنيع أنظمة العزل والأغلفة لكابلات نقل وتوزيع الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي. علاوة على ذلك، تتميز حلول الأنابيب من بروج بخصائص المعالجة المحسنة والصيانة القليلة وتكاليف التركيب المنخفضة والعمر الافتراضي الأطول للمنتج والسلامة المتزايدة وكفاءة الطاقة.