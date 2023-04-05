العالم اليوم - أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 09:22 صباحاً - أكّدت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي أنّهما يريدان الحفاظ على "مستويات عالية" من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الأوروبيين في 2023، والتي ساهمت مضاعفتها العام الماضي في تقليل اعتماد الدول السبع والعشرين على روسيا في مجال المحروقات.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ واشنطن وبروكسل "عملتا بشكل غير مسبوق على تعزيز أمن أوروبا في مجال الطاقة"، في أعقاب أزمة أوكرانيا.

وصدّرت الولايات المتّحدة حوالى 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، مقارنة بـ 22 مليارًا في 2021، في ارتفاع بنسبة 140 بالمئة، بحسب بلينكن.

وفي بيان مشترك، تعهّد الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة "العمل على الحفاظ على مستويات عالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى أوروبا في 2023، بما لا يقلّ عن 50 مليار متر مكعب".

وأضاف البيان "هذه خطوة ضرورية في ضوء وضع الإمدادات الصعب وضرورة ضمان ملء الخزانات استعداداً لشتاء 2023-2024".

وأفادت بروكسل الثلاثاء بأنّ مستوى مخزونات الغاز الأوروبي تصل حاليًا إلى 56 بالمئة، بما يتماشى مع توقعها بأن تبلغ حوالي 50 بالمئة في نهاية الشتاء، وهو مستوى يقارب ضعف ما كانت تحويه الخزانات عادة في هذا الوقت من العام.

وتعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملء خزاناتها بنسبة 90 بالمئة بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنّ المحادثات التي جرت الثلاثاء اتّسمت بـ"شعور بالارتياح" بعدما تبيّن أنّ "جهود (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لعسكرة الطاقة قد فشلت".

وأضاف أنّ "الأمور سارت بوتيرة أسرع من المتوقع في مجال تقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي" على الغاز الروسي.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة كادري سيمسون "أعتقد أنّ الوضع ليس مؤقتًا، بل يمثل تغييرًا هيكليًا لمستقبل الطاقة والتوجّه التجاري في أوروبا".

وفي شأن السعر الذي تدفعه أوروبا لشراء الغاز الأميركي، أشارت المفوضية في نوفمبر إلى أنّ فريق عملها المعنيّ بالطاقة والذي أنشأته مع واشنطن يهدف إلى "ضمان الإمدادات وملء الخزانات في 2023 بأسعار تعكس الأسس الاقتصادية".

وبالإضافة إلى تنويع مصادر الإمداد، يحاول الأوروبيون خفض طلبهم: انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 19 بالمئة بين أغسطس ويناير، مقارنة بمستوياته بين عامي 2017 و2022، متخطياً هدف 15 بالمئة الذي كانت الدول الأعضاء قد حدّدته.