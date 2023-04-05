روسيا: سقوط مسيرة حاولت استهداف محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - أن النظام الأوكرانى قام بمحاولة أخرى لمهاجمة المحطة بمسيرة مصنعة فى بولندا، على الرغم من وجود موظفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى المحطة.
وأكدت أن مكان سقوط المسيرة يشير إلى أن البنية التحتية للمحطة كانت الهدف من الهجوم .. مشيرة إلى أن أسباب سقوط المسيرة يتم تحديدها من قبل الخبراء.
وتقع محطة زابوريجيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وتعد أكبر محطة للطاقة النووية فى أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة.
ومنذ مارس الماضى، تقع المحطة تحت حراسة الجيش والقوات الروسية لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
وسبق أن صرح وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو مرارا، بأن نظام كييف يسعى لخلق تهديدات بحدوث كارثة نووية من خلال الاستمرار فى تعمد قصف المحطة.
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