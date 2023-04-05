أوكرانيا: روسيا تنشر 6 حاملات صواريخ فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وأفادت العمليات - فى بيان نقلته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأربعاء - بأنه وسط نشاط طائرات القوات الروسية فى القطاع الجنوبى الشرقى، نمت المجموعة البحرية فى البحر الأسود إلى 15 سفينة حربية، بما فى ذلك ما يصل إلى 6 ناقلات صواريخ، اثنتان منها غواصات، مما قد يشير إلى وجود تهديد كبير للغاية بضربة صاروخية.
وأوضحت أن إجمالى عدد صواريخ "كاليبر" التى أطلقت يمكن أن يصل إلى 40 صاروخا، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه من المحتمل جدا ألا تكون جميع ناقلات الصواريخ مجهزة، إلا أنه لا ينبغى تجاهل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
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