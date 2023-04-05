جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية البريطانية، "مصدومون من اقتحام الأمن الإسرائيلى للأقصى"، مؤكدين على ضرورة احترام الأماكن المقدسة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مجددا، صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، وأجبرت المصلين والمعتكفين على مغادرتها عنوة، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

وقامت قوات الاحتلال بطرد مُرابطين منه بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطى، واعتقال أكثر من 400 منهم.