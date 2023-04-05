العالم اليوم - كأس إسبانيا.. برشلونة يستضيف الريال برابع كلاسيكو في عام

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 12:22 مساءً - يستضيف برشلونة، اليوم الأربعاء، غريمه التقليدي ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والكلاسيكو الرابع في العام 2023.

وكان برشلونة حسم مواجهة الذهاب على ملعب سانتياغو بيرنابيو بهدف دون رد، ويخوض مباراة اليوم على معلبه وبين جماهيره.

ويتطلع البارسا لتكرار تفوقه على الريال وتوجيه رصاصة الرحمة له على المستوى المحلي.

ويبدو النادي الكتالوني مرشحا لبلوغ المباراة النهائية بالنظر للموسم الرائع الذي يقدمه تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز على الصعيد المحلي، فالفريق يقترب شيئا فشيئا من لقبه السابع والعشرين في الليغا، وهو بالتالي يسعى لتحقيق ثلاثية هذا الموسم بعد فوزه بالسوبر الإسباني مطلع العام.

بالمقابل، يدخل ريال مدريد المباراة بأفضلية أقل من برشلونة، فالنادي الملكي سيقف أمام آخر فرصة لإنقاذ موسمه المحلي، وهو بذلك يواجه خطر الخروج خالي الوفاض.

ورغم تألقه على الصعيد القاري في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبينزليغ"، ببلوغه ربع النهائي فإن ريال مدريد قدم موسما مخيبا في الليغا بابتعاده الكبير عن الصراع على اللقب، وباتت فرصه في الكأس شبه معدومة، لكن جماهير الميرنغي تعول على هدافها كريم بنزيمة الذي اعتاد على الظهور في اللحظات الحاسمة.