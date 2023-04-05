روسيا: نحن حاليا فى مرحلة صراع ساخن مع الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقال ريابكوف - "أعتقد أننا قد اجتزنا مرحلة الحرب الباردة رقم 2، ونحن الآن فى مرحلة صراع ساخن مع الولايات المتحدة".

وأضاف "نحن نشهد تورطا مباشرا لهذه الدولة فى حرب هجينة مع روسيا بطرق متنوعة"، مشيرا إلى أن بعض أشكال هذه الحرب غير مسبوقة ولم تكن موجودة ولا يمكن أن توجد خلال الحرب الباردة.

وفيما يتعلق بمعاهدة "ستارت" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية، قال ريابكوف، إن المعاهدة الروسية الأمريكية "ستارت" للحد من الأسلحة النووية محكوم عليها بالفشل وفرص استعادتها ليست كبيرة.

وأضاف "أن المعاهدة لم تمت، لكنها فى العناية المركزة"، مشيرا إلى أن فرص استعادتها الافتراضية غير كبيرة لأن الولايات المتحدة لم تظهر استعدادًا لتغيير مسارها العدائى تجاه روسيا.

وأضح ريابكوف أن إمكانية الوصول لاتفاقيات جديدة بهذا الشأن يعتمد على الولايات المتحدة.