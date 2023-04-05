«التحرير الفلسطينية»: اتصالات مكثفة لوقف عدوان إسرائيل على الأقصى

جدة - نرمين السيد - قال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القيادة تجرى اتصالات مكثفة مع الأشقاء والعديد من الدول، لوقف عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك والمصلين.





وأضاف أن اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال والاعتداء على المصلين بهذه الوحشية يتطلب التحرك العاجل فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم فى حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال، وذلك حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أكثر من 400 مُصل، خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف عطروت للتحقيق، وتوقعت الإفراج عن معظمهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان.

وكان عشرات المُصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلى فى المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت صوبهم.

وأظهرت مقاطع فيديو، اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين، بالضرب المبرح باستخدام الهراوات وأعقاب البنادق، قبل أن تعتقل المئات منهم.

وأدت قنابل الغاز التى أطلقها جنود الاحتلال إلى اشتعال النيران فى جزء من المصلى القبلي، إذ عمل المُعتكفون على إطفائه.