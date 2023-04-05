ولي العهد يؤدي مناسك العمرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 5 أبريل 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مناسك العمرة، اليوم الأحد.

كما أدى سموه صلاة المغرب في المسجد الحرام.

وتناول سمو ولي العهد الإفطار مع مجموعة من المعتمرين الأردنيين ضمن بعثة سموه لأداء مناسك العمرة.

ووصل سموه لمدينة جدة اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

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