روسيا تكشف آخر تطورات العملية العسكرية فى كييف

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إحباط هجوم أوكرانى على منطقة سيفرسك فى دونيتسك وإسقاط مقاتلة أوكرانية "ميج-29".

وأضافت أنه تم تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية و13 صاروخا من طراز هيمارس، كذلك تم مقتل 490 جنديا أوكرانيا فى دونيتسك وكراسنى ليمان، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.