فقيرة سفيرا فوق العادة ومفوضا لليمن لدى الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 5 أبريل 2023 04:06 مساءً - دوت الخليج :- ادى اليمين الدستورية اليوم الاثنين امام الرئيس اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور جلال ابراهيم فقيرة وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الاردن. وعقب ذلك التقى الرئيس العليمي بالسفير فقيرة، وحثه على الاضطلاع بمسؤولياته الكاملة كرئيس للبعثة الدبلوماسية في عمان، والعمل على رعاية مصالح البلاد، وخدمة رعاياها المقيمين والوافدين الى المملكة الاردنية الهاشمية، وبما يجسد العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين. و حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية، الدكتور يحيى الشعيبي.

وكالات

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