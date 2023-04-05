العالم اليوم - بولندا "مستعدة" لتسليم أوكرانيا كل أسطولها من مقاتلات ميغ 29

انتم الان تتابعون خبر بولندا "مستعدة" لتسليم أوكرانيا كل أسطولها من مقاتلات ميغ 29 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 04:19 مساءً - أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، يوم الأربعاء، أنّ بلاده مستعدّة لتسليم كييف "مستقبلاً" كامل أسطولها من مقاتلات ميغ-29 السوفييتية الصنع.

وقال دودا في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ بولندا التي سبق أن زودت اوكرانيا ثماني مقاتلات ميغ-29 على أن ترسل ستا اخرى قريبا، ستكون "مستقبلا مستعدة لتسلم اوكرانيا كامل اسطولها من (مقاتلات) ميغ" والذي يضم ثلاثين طائرة.

ضمانات أمنية

وقال الرئيس البولندي إنّ بلاده ستطلب خلال القمة المقبلة لحلف شمال الأطلسي في فيلينيوس في يوليو "ضمانات أمنية إضافية" لأوكرانيا.

وأضاف آندريه دودا "نحاول الحصول على ضمانات أمنية إضافية لأوكرانيا (...) تعزّز القدرات العسكرية لأوكرانيا وتعزّز أيضاً شعور الشعب الأوكراني بالأمان".

زيلنيسكي في بولندا

في وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته إلى بولندا في زيارة رسمية تهدف لتقديم الشكر للدولة المجاورة على دعمها الحاسم في الدفاع عن أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا، إلا أنها تختلف هذه المرة بسبب الإعلان عنها مسبقا دون طابع السرية، كما حدث في الزيارات السابقة.