الصفدي يؤكد أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية في حل الأزمات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، محادثات موسعة أكدت استمرار التعاون والتنسيق بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وركزت على القضية الفلسطينية، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وأكد الصفدي، خلال لقائه بوريل في المحطة الثانية والأخيرة من جولة أوروبية بدأت في ألمانيا أمس، أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية والدور الأوروبي في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

وتقدمت القضية الفلسطينية المحادثات حيث شدد الصفدي على خطورة استمرار التدهور الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تؤجج العنف وتقوض حل الدولتين، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وبحث الصفدي وبوريل، مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، والجهود التي تقوم بها المملكة لوقف التدهور والتصعيد عبر وقف أسبابه وتفعيل العملية السلمية التي يرى الأردن دوراً مهماً ورئيساً لأوروبا فيها.

كما بحث الصفدي وبوريل التحضيرات لعقد اجتماع لمجموعة ميونخ في برلين الشهر المقبل.

وأكد الصفدي، أهمية موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لحل الدولتين، والرافض للاستيطان ومصادرة الأراضي ولهدم بيوت الفلسطينيين وتهجيرهم منها، والتمسك بضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما أكد الصفدي وبوريل رفض الخطاب العنصري المتطرف وضرورة التصدي له.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

إلى ذلك، بحث الصفدي وبوريل، المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية عبر انخراط عربي سوري مباشر وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة، وبما يضمن إنهاء الأزمة ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها.

وشدد الصفدي على استحالة استمرار الوضع الراهن في سوريا والتعامل مع الأزمة عبر مقاربات تستهدف إداراتها لا حلها.

كما بحث الصفدي وبوريل، قضية اللاجئين وضرورة استمرار الدعم الدولي لهم وللدول المستضيفة، واستعرضا التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر بروكسل السابع حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي في حزيران من العام الحالي في بروكسل.

وشكر الصفدي بوريل على الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للاجئين السوريين في الأردن، ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

--(بترا)