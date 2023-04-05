العالم اليوم - رجل يهاجم دار حضانة ويقتل 4 أطفال بـ "البلطة" في البرازيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 05:16 مساءً - قُتل أربعة أطفال صباح، يوم الأربعاء، في جنوب البرازيل في هجوم بـ "بلطة" استهدف دار حضانة في مدينة بلوميناو، بحسب ما أعلن مصدر في الحكومة المحلية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في حكومة ولاية سانتا كاتارينا إنّ "شخصاً يحمل بلطة دخل الدار وقتل أربعة أطفال. هناك أيضا أربعة جرحى". وأصيب ما لا يقل عن أربعة أطفال دون سن الثانية وتم نقلهم إلى المستشفى.

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