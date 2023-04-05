العالم اليوم - مخزونات الخام الأميركية تهبط بأكثر من المتوقع..والنفط يتراجع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 07:19 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع بواقع 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 470 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل فقط.

وقالت الإدارة إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع بمقدار 198 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وهبط مخزون البنزين 4.1 مليون برميل إلى 222.7 مليون، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع وكالة رويترز بانخفاض 1.7 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 3.6 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 113.1 مليون بينما كان من المتوقع أن تنخفض 0.4 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زاد الأسبوع الماضي 1.16 مليون برميل يوميا.

تراجع الأسعار

ورغم هذا الانخفاض الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام والوقود الأميركية، تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ظل خطة مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 84.45 دولار للبرميل الساعة 1558 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 80.13 دولار للبرميل.

وكان المنتجون الرئيسيون في أوبك+ أعلنوا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي عن خفض طوعي في إنتاج النفط اعتبارا من أول مايو وحتى نهاية العام الجاري، وهو ما أعطى دفعة كبيرة لأسعار النفط التي كانت انخفضت في مارس الماضي لأدنى مستوياتها في نحو 15 شهرا.

وشمل هذا القرار، خفضا بمقدار 500 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط السعودي، بالإضافة إلى 211 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط العراقي، و144 ألف برميل يوميا من النفط الإماراتي، إلى جانب تخفيضات من دول أخرى في أوبك +.

كما قررت روسيا تمديد خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى نهاية العام.