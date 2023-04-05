العالم اليوم - فيديو.. اندلاع حريق في مبنى تابع لوزارة الدفاع الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 07:19 مساءً - اندلع حريق في مبنى يتبع وزارة الدفاع الروسية في وسط موسكو، مساء يوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء تاس التي نقلت عن خدمات الطوارئ.

وقال متحدث رسمي: "اندلع حريق في أحد المباني الواقعة على أراضي وزارة الدفاع، في 19 شارع زنامنكا . لوحظت كثافة نيران شديدة من نافذة في الطابق الثالث".

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