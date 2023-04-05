العراق يقرر إعادة فتح سفارته في ليبيا
اعلنت العراق إعادة فتح سفارته في ليبيا بعد مرور تسع سنوات على إغلاقها، واستئناف العمل الدبلوماسي، تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف قوله الليلة الماضية أن "العراق يقرِّر إعادة فتح سفارته في ليبيا، وإستئناف العمل الدبلوماسي تعزيزاً للعلاقات الثنائيَّة بين البلدين وحرصاً على تقديم الخدمات لأبناء الجالية العراقيّة الكريمة".
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان العراق أنّه أبلغ الجانب الليبي برغبته في إعادة فتح سفارته في طرابلس.
وكانت دول عدة، بينها العراق، أغلقت سفاراتها في طرابلس مع تصاعد التوترات العسكرية بين الأطراف الليبية عام 2014.
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