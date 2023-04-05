العالم اليوم - تنديد وتحذيرات دولية بعد الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:16 مساءً - توالت ردود الفعل المنددة باقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

أميركا تعرف عن قلقها أعرب البيت الأبيض عن "قلقه البالغ" حيال أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي، و"حضّ جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي"، وفق ما قال متحدّث باسمه الأربعاء.

وقال جون كيربي المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "ينبغي، أكثر من أي وقت، أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معاً للحدّ من هذه التوتّرات وإعادة الهدوء". السعودية تدين "الاقتحام السافر" قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "المملكة العربية السعودية تتابع بقلقٍ بالغ اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى الشريف، والاعتداء على المصلين، واعتقالها عددٍ من المواطنين الفلسطينيين".

وأضافت أن "المملكة إذ تدين هذا الاقتحام السافر، لتعبّر عن رفضها القاطع لهذه الممارسات التي تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية، مجددةً التأكيد على موقفها الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية". الإمارات تدعو إلى حماية كاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي بشدة الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى.

جددت الوزارة في بيان لها التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، كما أكدت على عدم تحصن المصلين بالمسجد أو العبث بالأسلحة والمفرقعات داخل دور العبادة، حسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام).

دعت الوزارة السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والتي تهدد بالمزيد من التصعيد. الأردن تطالب بإخراج القوات الإسرائيلية فورا من الحرم القدسي وزارة الخارجية الأردنية قالت في بيان: "دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه، مطالبةً إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فورا". مصر تحمل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية فجر الأربعاء 5 أبريل الجاري، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف، وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة أدت إلى وقوع إصابات عديدة بين المصلين والمعتكفين، بما فيهم من النساء، في انتهاك لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وتابعت في بيانها: "اعتبرت مصر أن مثل هذه المشاهد البغيضة والمستنكرة، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة، تؤجج مشاعر الحنق والغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية علي مستوى العالم، مطالبة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات التي تروع المصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان المبارك.. وحملت مصر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه أن يقوض من جهود التهدئة التي تنخرط فيها مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، مطالبةً بتحمل المجتمع الدولي مسئوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات، وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر". المغرب يدعو إلى احترام الوضع القانوني والديني في القدس أدانت المملكة المغربية بشدة، اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وترويعهم خلال شهر رمضان.

أكدت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها - الملك محمد السادس - لجنة القدس، على ضرورة احترام الوضع القانوني والديني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة والابتعاد عن الممارسات والانتهاكات التي من شأنها أن تقضي على كل فرص السلام بالمنطقة.

كما أكدت المملكة رفضها لمثل هذه الممارسات التي لن تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا تعقيدا وتوترا وتقوض جهود تحقيق التهدئة وإعادة بناء الثقة. الجزائر: ممارسات إجرامية قالت الرئاسة الجزائرية في بيان: "إن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثّلُ تعديّا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

وأضافت: "تُناشد الجزائر المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته من أجل وضع حدّ لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيدًا خطيرًا وتأجيجًا لمشاعر جميع المسلمين، لاسيما في هذا الشهر الفضيل المبارك".

وتابعت: "تؤكد مجدّدا موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. الفوز دون أخطار انتصارٌ دون مجْد". الجامعة العربية تحذر من انفجار الوضع حذرت جامعة الدول العربية من "دوامة عنف تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم"، معبرة عن رفضها "المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا".

ودانت في بيان إثر الاجتماع الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين في مقرها بالقاهرة "محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم".

وأكدت أن هذه الاعتداءات "تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم". ألمانيا تدعو إلى التهدئة قال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر في مؤتمر صحفي إنّ "كلّ من له تأثير على الوضع لديه مسؤولية عدم صبّ مزيد من الزيت على النار وبذل كلّ ما في وسعه لتهدئة الوضع".

وإذ أكّد أنّ صدامات الليلة الماضية "تثير قلقنا"، أضاف "ندين بشدة إطلاق الصواريخ من غزة على إسرائيل هذه الليلة".

وشدّد على أنّه "حتّى يتسنّى لجميع المؤمنين الاحتفال بالأعياد المقبلة رمضان وأعياد الفصح، بهدوء وكرامة يجب ألا يكون هناك مزيد من التصعيد".

غوتيريش يعبر عن صدمته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلّين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف". كندا قلقة من نهج الحكومة الإسرائيلية قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده تشعر بقلق بالغ من "الخطاب المشتعل" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية وأحداث العنف في المسجد الأقصى بالقدس، ودعا إلى تهدئة الوضع.

وذكر للصحفيين: "نحن بحاجة إلى أن نرى تحولا في نهج الحكومة الإسرائيلية، وكندا، كصديق عزيز وحميم وثابت لإسرائيل، تقول إنها تشعر بقلق عميق بشأن النهج الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تنديد وتحذيرات دولية بعد الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى .. في رعاية الله وحفظة