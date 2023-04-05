العالم اليوم - بوتين: طرف ثالث متورط في قصف الأراضي الروسية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 08:16 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن موسكو تعتقد أن طرفا ثالثا قد يكون متورطا في قصف القوات الأوكرانية للأراضي الروسية.

ماذا قال بوتين خلال حفل في الكرملين بمناسبة استقبال سفراء جدد؟ هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن إمكانات دول ثالثة وأجهزة المخابرات الغربية متورطة في التحضير لهجمات إرهابية وعمليات تخريب في المناطق الجديدة، كما تحاول عناصر إجرامية بحتة الاستفادة من الوضع.

أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية وغيرها من الوزارات والمؤسسات ببذل قصارى جهدها لضمان سلامة السكان في المناطق الجديدة من الاتحاد الروسي لحمايتهم من التعسف والعنف.

الوضع في المناطق الجديدة في روسيا لا يزال متوترا.. سكان المناطق الجديدة يجب أن يشعروا أن وراءهم دولة كبيرة.

الأمن في دونباس مرتبط بالأمن القومي الروسي.

أطالب بقمع صارم لدعاية النازيين الجدد ورعاتهم في المناطق الجديدة لروسيا لفضح الأكاذيب والتلاعب بالحقائق. لماذا تدهورت العلاقات الروسية مع أميركا وأوروبا؟ أبلغ الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، السفيرين الجديدين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في موسكو أن واشنطن والتكتل الأوروبي مسؤولان عن التدهور الكبير في العلاقات مع بلاده منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي.

العلاقات مع أميركا تمر بأزمة كبيرة بسبب الاختلاف الجوهري في منهجيهما فيما يتعلق بتشكيل النظام العالمي الحديث.

استخدام الولايات المتحدة لأدوات مثل دعم ما يطلق عليها "الثورات الملونة" ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 دى في النهاية إلى الأزمة الأوكرانية الحالية.

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