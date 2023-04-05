العالم اليوم - بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. القوات الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أبريل 2023 10:19 مساءً - أفاد مراسلنا بأن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت مجددا ساحات المسجد الأقصى، مساء الأربعاء، وسط حالة من التوتر تسود المكان.

وقالت تقارير محلية إن القوات الإسرائيلية شرعت في إخلاء المصلين من المسجد الأقصى، قبل الانتهاء من صلاة التراويح.

وذكر مراسلنا أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز على المصلين في الأقصى، مشيرا إلى اندلاع مواجهات في ساحاته.

وأظهر مقطع فيديو تحرك عدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية باتجاه المسجد الأقصى.

وكانت القوات الإسرائيلية قامت، مساء الثلاثاء، باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين واعتقال عدد منهم.

وعبرت عدد من الدول العربية والغربية والمنظمات الدولية عن قلقها وإدانتها للاقتحام الإسرائيلي.