العالم اليوم - بالصور.. مشاركات رسمية واسعة في الفعاليات الرمضانية بأميركا

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. مشاركات رسمية واسعة في الفعاليات الرمضانية بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 أبريل 2023 01:23 صباحاً - شهد هذا العام اهتماما وتفاعلا رسميا ملحوظا بفاعليات شهر رمضان من جانب المسؤولين الأميركيين، بحسب ما أكده عدد من المهاجرين العرب بالولايات المتحدة لموقع "دوت الخليج".

وتنوعت الأساليب التي أبدى بها عدد من المسؤولين الأميركيين ترحيبهم وتفاعلهم مع طقوس المسلمين في هذا الشهر الكريم.

الآذان على منصة عمدة نيويورك

* أقام عمدة نيويورك إريك آدامز، مأدبة إفطار للجالية الإسلامية بمقر حكومة المدينة.

* حضر المأدبة العشرات من ممثلي الجالية الإسلامية والعربية وعدد من مسؤولي المؤسسات الراعية للجالية في نيويورك.

* لأول مرة يُسمح برفع الآذان في مقر حكومة نيويورك ومن فوق منصة عمدة المدينة قبل بدء فعاليات حفل الإفطار.

* رفع الآذان المهاجر اليمني، الشهير بلقب "أبو أحمد اليمني" والذي أكد لموقع "دوت الخليج" سعادته البالغة بنيل هذا الشرف وكذلك سعادته بتفاعل الحضور مع الآذان وتصوير المؤثرين للأمر على هواتفهم ونشره على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

* ألقى عمدة نيويورك كلمة تخطت مدتها 15 دقيقة عبر فيها عن سعادته بلقاء أبناء الجالية الإسلامية والاحتفال بالطقوس الرمضانية.

* نوه عمدة نيويورك عن الدور الكبير الذي يقوم به المهاجرون في المدينة، وكذلك قوة الترابط بين أبناء الديانات المختلفة والتكاتف معا لدعم مدينتهم.

زي عربي لعمدة سان فرانسيسكو

أما في شمال ولاية كالفورنيا، شاركت عمدة مدينة سان فرانسيسكو، لندن برييد، الجالية الإسلامية والعربية الاحتفال بشهر رمضان، واستضافت عددا منهم على مأدبة إفطار بمقر ديوان المدينة.

المهاجر العراقي، حيدر أبو مندوه، قال لموقع "دوت الخليج" إن السيدة برييد أظهرت احتفاء كبيرا بمشاركة المسلمين طقوسهم الرمضانية، لدرجة أنها استقبلتهم وهي ترتدي زيا عربيا والتقطت الصور بهذا الزي مع نساء الجالية العربية والإسلامية.

وتابع أن عمدة مدينة سان فرانسيسكو ألقت خلال هذا الاحتفال كلمة أكدت فيها سعادتها البالغة بالمشاركة في الإفطار مع المسلمين وإتاحة الفرصة للتعرف والتقارب بين أصحاب الديانات المختلفة والذين يتشاركون جميعا في نسيج وتاريخ المدينة.

ومن جانبها نشرت عمدة سان فرانسيسكو عبر صفحتها على فيسبوك مجموعة صور لها وهي ترتدي الزي العربي وسط مجموعة من السيدات المحجبات.

وغردت عمدة سان فرانسيسكو بهذه المناسبة قائلة:

* قضينا وقتًا رائعًا للاحتفال بالإفطار مع مجتمعنا المسلم في قاعة المدينة.

* هذا اللقاء يؤكد قيم التعاطف والشمولية في سان فرانسيسكو، حيث نقبل ونتعرف على الأديان والثقافات المختلفة التي تشكل مدينتنا.

* أود أن أشكر المجتمع المسلم، الذي كان جزءًا مهما من تاريخ سان فرانسيسكو، للسماح لي بالإفطار معهم، رمضان كريم.

رمضان كريم في كولمبوس

فيما كشف المهاجر التونسي، حامد فريحاني، لموقع "دوت الخليج" إن أبناء الجالية الإسلامية تفاجأوا بقيام سلطات مطار مدينة كولمبوس في ولاية أوهايو بنشر إعلان ترحيبي بشهر رمضان على اللوحات الإرشاردية بالمطار لأول مرة يقول "رمضان مبارك".

وأوضح أن مسؤولي المطار يحرصون على التهنئة بشهر رمضان حينما يعلمون أن الراكب مسلم، فضلا عن تجهيز وجبات خاصة للصائمين خلال الرحلات الجوية التي تقلع من المطار.

أما المهاجر اليمني، فاضل العبيد، فأكد لموقع "دوت الخليج" أن سلطات مدينة ديربون في ولاية ميتشغان سمحت بتعليق مكبرات الصوت على المساجد لأول مرة لرفع الآذان خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الأمر لم يقتصر على الآذان فقط بل كذلك يتم إذاعة صلاة التراويح من خلال مكبرات الصوت وهذا الأمر يشعر المسلمين بحالة روحانية مرتبطة بالطقوس الرمضانية.

وفي ولايات مثل ميرلاند ونيوجيرسي سمحت السلطات بتعليق الزينة الرمضانية على المنازل وفي الميادين بل أن بعض عمد المدن شاركوا في احتفالات إضاءة مجسمات لهلال رمضان لأول مرة بالميادين العامة، وفق تأكيد بعض المهاجرين.